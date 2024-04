Mame Mbaye Niang sur la reddition des comptes annoncée «Je me livrerai moi-même à la Justice si…» Retour sur l’affaire Prodac semble anticiper sa plaidoirie / Selon Bes Bi, officiellement, l’ancien ministre Mame Mbaye Niang s’est prononcé, sur l’existence d’un rapport que la Cour des comptes a établi sur sa gestion. Dans un contexte où les nouveaux tenants du pouvoir annoncent l’impératif de reddition de comptes, celui qui était accusé d’avoir détourné 29 milliards de FCFA dans l’affaire Prodac semble anticiper sa plaidoirie.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Avril 2024 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|

«Il y a un premier rapport. Je l’ai vu moi-même. Il est sorti il y a juste 3 mois, plus précisément en janvier 2024. Et je ne comprends pas pourquoi les gens continuent d’en parler. Avant cela, il y a même eu un pré-rapport. J’ai été questionné au cours de l’enquête et j’ai apporté des réponses. » a expliqué l’ancien ministre Mame Mbaye Niang.



Il ajoute, selon le journal, que « d’’aucuns estiment d’ailleurs que je ne devais même pas répondre (aux enquêteurs). Parce qu’ils n’avaient pas le pouvoir de me poser des questions. Mais je l’ai fait par respect à eux. Je me livrerai moi-même à la Justice si une personne trouve un détournement que j’ai commis», a défié le dernier ministre du Tourisme sous l’ère Macky.



Ministre de la Jeunesse au moment des faits présumés, Mame Mbaye se veut «clean» dans cette histoire ayant emporté l’éligibilité de Sonko qu’il poursuivait pour diffamation.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook