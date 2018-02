Mame Mbaye Niang : « voilà quelqu'un qui a falsifié son CV et qui s'est donné des diplômes qu'il n'a pas »

Idrissa Seck a jugé "critique" la situation du Sénégal. La Couverture maladie universelle, les chiffres de la croissance, la campagne agricole : il a signalé des problèmes à tous les niveaux.



Pour avancer ses preuves, Déthié Fall, vice-président de Rewmi, invite à un débat public entre son leader et le chef de l'État. Ce que n'a pas goûté Mame Mbaye Niang, qui accuse Idrissa Seck, de faux.



"J'ai produit 24 preuves contre Idrissa Seck, notamment, pour des blanchiments d'argent. Idrissa n'a pas apporté de démenti. Aujourd'hui, il nous parle de l'éducation. Il est la personne la moins indiquée pour parler d'éducation parce que voilà quelqu'un qui a falsifié son curriculum vitae, qui s'est donné des diplômes qu'il n'a pas. Donc, il n'a pas le droit de parler d'éducation", dénonce le ministre du Tourisme sur les ondes de la Rfm, ce vendredi.



Il enfonce : "Idrissa connaît très bien l'histoire des fonds politiques. Parce que, voilà quelqu'un qui dit qu'on peut prendre l'argent du contribuable et le dilapider sans rendre compte".









Source Seneweb

