Mamoudou Ibra Kane: "Si cela ne dépendait que de nous, l'élection allait se tenir au plus tard avant le 2 avril Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Février 2024 à 16:18 | | 0 commentaire(s)| Les participants au Dialogue national ont proposé hier, que la Présidentielle soit organisée le 2 juin. Mamoudou Ibra Kane qui participait à la clôture dudit dialogue hier, a déclaré: "Si cela ne dépendait que de nous, l'élection allait se tenir au plus tard avant le 2 avril". Pour le leader du mouvement "Demain, c'est maintenant" , l'avis des candidats validés doit compter, parce qu'ils sont sénégalais et si le Conseil constitutionnel prend une décision, personne ne pourra la remettre en cause.





















