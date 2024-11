Man City : Pourquoi Erling Haaland risque une peine de prison ? Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Novembre 2024 à 01:38 | | 0 commentaire(s)|

Angleterre Atlanticactu/ Londres / Babalaye Ndiaye L’affaire paraît banale mais pourrait être lourde de conséquences pour l’artificier des Citizens. Le canonnier vedette de Manchester City, Erling Haaland, pourrait théoriquement faire face à une peine de prison… pour une raison surprenante. Incroyable mais vrai, En effet, et selon les dernières révélations du média suisse Blick, confirmées ce vendredi 22 novembre par L’Equipe, la superstar norvégienne figure sur la liste officielle des avis du canton de Vaud en raison d’une amende impayée de 60 francs suisses, soit environ 65 euros. Une situation bien cocasse… Il s’agit donc d’un montant dérisoire au regard de ses revenus astronomiques, estimés à plus de 20 millions d’euros par an. La situation, bien que cocasse, reste cependant facilement évitable : il suffirait que Haaland s’acquitte de cette somme pour éviter toute complication judiciaire lors d’un éventuel passage en Suisse, où réside son père. Si le risque de voir le meilleur buteur de la Premier League anglaise passer Noël derrière les barreaux helvétiques semble exagéré, l’affaire n’en reste pas moins insolite. Une chose est sûre : même les footballeurs les mieux payés ne sont pas à l’abri des petits tracas administratifs !



