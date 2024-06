Mandat d'arrêt contre Macky Sall / Abdou Mbow répond au collectif des victimes de l'ancien régime : "C'est ce régime qui veut détourner l'attentation parce qu'ils ont énormément promis aux sénégalais!" Rédigé par leral.net le Samedi 8 Juin 2024 à 00:05 | | 0 commentaire(s)|

Le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, Abdou Mbow, a décidé d'apporter la réplique aux membres du collectif des victimes de l'ancien régime qui sollicitent un mandat d'arrêt contre l'ancien Président Macky Sall. "Cela n'a pas de sens! Nous ne donnons aucun crédit à ce collectif. C'est une manière de vouloir détourner l'attention des sénégalais par rapport à ce qu'ils attendent de ce nouveau régime. Le mieux, c'est de répondre aux aspirations des sénégalaises et des sénégalais. Les tenants du régime veulent juste détourner l'attentation parce qu'ils ont énormément promis aux sénégalais. Je pense que c’est là où on attend le régime. Maintenant, ces gens qui se disent un collectif, sont juste des personnes manipulées, qui ne comprennent pas les enjeux de l'heure", a-t-il réagi. La loi d'amnistie... "Nous ne regrettons absolument rien de ce que nous avons fait. Vous savez le président de la République a proposé cette loi d'amnistie que nous avons votée, que nous avons soutenue pour quand même réconcilier les sénégalais et les sénégalaises. L'actuel président de la République et le Premier ministre ont bénéficié de cette loi d'amnistie pour aujourd'hui être libres. Donc, si eux-mêmes étaient conséquents, ils allaient revenir sur cette loi, mais vous n'allez jamais entendre parler de cela. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus sérieux", a-t-il pesté.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Mandat-d-arret-contre-Ma...

Accueil Envoyer à un ami Partager