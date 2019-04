Manger un peu de petit cola pendant les crises d'asthme

Maladie caractérisée par l'inflammation, le rétrécissement et la contraction des voies respiratoires, et par la production d'un excès de mucus, rendant la respiration difficile. On distingue:



- L'asthme purement allergique (60 à 70 % des cas), survenant subitement chez le sujet jeune les soirs. On retrouve alors des allergènes précis déclenchant la crise (pollen, poussières, poils de chat, plumes, produits domestiques ou chimiques, froid intense, crustacées, etc.). Les tests biologiques spécifiques sont perturbés. L'asthme s'accompagne souvent d'autres manifestations allergiques (urticaire, eczéma, œdème, migraine..).



- L'asthme intrinsèque, où l'on retrouve fréquemment une composante neuropsychique particulière ou des facteurs infectieux prédominants. Dans ce cas, il faut consulter le médecin.



Voici quelques remèdes qui pourront soulager le malade :

- Prendre du thé pendant les crises.



- Manger un peu de petit cola pendant les crises.



- Prendre une infusion des feuilles de laurier.



- Le citron : les personnes souffrant d’asthme ont souvent de faibles niveaux de vitamine C. Les citrons sont riches en vitamines et antioxydants, ce qui peut aider à réduire les symptômes de l’asthme. Pressez le jus d’un demi-citron dans un verre d’eau et ajoutez un peu de miel selon votre goût. Buvez cela régulièrement pour réduire les crises d’asthme.











http://afriquefemme.com

