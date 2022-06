Manif' : Adji Sarr et Gabrielle Kane félicitent les forces de l'ordre et raillent Ousmane Sonko Rédigé par leral.net le Samedi 18 Juin 2022 à 11:18 | | 2 commentaire(s)| Adji Sarr et Gabrielle Kane félicitent les Forces de défense et de sécurité pour la fermeté montrée lors des manifestations de ce vendredi 17 juin 2022. La première nommée s'est estimée heureuse qu'on n'ait pas interpellé Ousmane Sonko, pour que le procès tant attendu puisse voir le jour. "Je vous remercie, laissez-le, ne lui faites rien, pour qu'on puisse aller au procès", dit-elle en compagnie de Gabrielle Kane qui "drague" les hommes de tenue.



