Manif FRAPP et Y en a Marre: Les membres de YAW ont brillé par leur absence, un flop retentissant Rédigé par leral.net le Samedi 18 Décembre 2021 à 14:12 | | 0 commentaire(s)| Au rond-point Vieux Sing Faye s’est tenu un rassemblement pacifique, dirigés par les forces vives de la nation, en l’occurrence le mouvement Y en a Marre et le mouvement FRAPP France dégage. Cette mobilisation s’inscrivait dans la lutte contre l’injustice au Sénégal. A cet effet, ils réclament une justice indépendante et impartiale. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que la grande mobilisation tant attendue n'a pas eu lieu, les lieux étant investis par l'Association des propriétaires de panneaux publicitaires.





