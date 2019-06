Manif : le G7 et ‘’Aar Li Nu Bokk’’ dans la rue vendredi prochain

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juin 2019 à 09:21 | | 0 commentaire(s)|

Il y a un risque de chevauchement vendredi prochain entre la plateforme «Aar Li nu book» et le Groupe des 7 Syndicats les plus représentatifs du secteur de l’Education nationale, si les deux manifestations sont autorisées à Dakar.



Puisque les responsables des syndicats d’enseignants qui envisagent une marche vendredi prochain, ont été entendus hier par la police de Dieuppeul qui fera un rapport au Préfet.

En effet, le G7 soutenu par des centrales syndicales et d’autres organisations, compte manifester pour dénoncer la déclaration du Président Macky Sall le 1er mai dernier. Il s’était opposé à toute augmentation de salaire. Ce que les syndicats ne veulent pas entendre parce que le chef de l’Etat avait promis la révision du système de rémunération dans la Fonction publique.



Même si on ne serait pas surpris de voir des marcheurs réclamer la lumière sur l’affaire Petro-Tim, les enseignants protestent contre les propos du chef de l’Etat et l’arrêt du monitoring sur le système de rémunération des agents de la Fonction publique.



Les doléances des travailleurs des autres secteurs, notamment la Santé, la Justice, le Trésor seront prises en compte.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos