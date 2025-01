Manifestation à l’USSEIN : Route bloquée, circulation bloquée, des étudiants interpellés Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2025 à 16:35 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Kaolack / Saliou Ndong Ce mardi, les étudiants du Campus de Fatick de l’Université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass (USSEIN) ont manifesté leur mécontentement en bloquant la route nationale, en brûlant des pneus et en perturbant la circulation. Leur principale revendication concerne l’achèvement des travaux du campus de Fatick. De plus, ils ont empêché des élèves de passer leurs examens prévus ce jour. Selon un correspondant de Sud FM, plusieurs manifestants, dont le président de la commission sociale, ont été interpellés par la police. Les étudiants ont averti qu’ils intensifieraient leur mouvement, estimant que leur patience est à bout, car les travaux des campus, commencés après leur affectation à l’USSEIN de Kaolack, restent inachevés. Il est important de rappeler que les étudiants ont entamé une grève de 48 heures le lundi 27 janvier 2025. Cette action, organisée par la coordination des amicales, vise à dénoncer les mauvaises conditions d’apprentissage et l’absence de réponses des autorités à leurs préoccupations depuis près de dix ans. Dans un communiqué, les étudiants ont exprimé leur frustration face à divers obstacles entravant leur parcours académique, notamment le retard dans la livraison des nouveaux bâtiments à Kaolack, Fatick et Kaffrine, initialement attendus en 2024. Ils demandent également la reprise du chantier du campus de Fatick et l’annulation des inscriptions pédagogiques en ligne, jugées trop complexes pour accéder aux services universitaires. La coordination exige que les autorités respectent les engagements pris pour améliorer les conditions d’études et offrir un environnement propice à la réussite académique.



Source : Sénégal Atlanticactu/ Kaolack / Saliou Ndong Ce mardi, les étudiants du Campus de Fatick de l’Université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass (USSEIN) ont manifesté leur mécontentement en bloquant la route nationale, en brûlant des pneus et en perturbant la circulation. Leur principale revendication concerne l’achèvement des travaux du campus de Fatick. De plus, ils […]Source : https://atlanticactu.com/manifestation-a-lussein-r...

Accueil Envoyer à un ami Partager