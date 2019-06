Manifestation à la place de l’Obélisque: Aar Li Nu Book « déchire » l’arrêté du Préfet

La Plateforme « Aar Li Nu Book » est déterminée à tenir son rassemblement prévu cet après-midi à la Place de la Nation, ex-Obélisque. La manifestation a été interdite par le Préfet de Dakar à travers un arrêté dont nous détenons copie.



« Aar Li nu Bokk tient à dire clairement qu’elle maintient sa manifestation pacifique prévue dans l’après-midi à la Place de la Nation, ex Obélisque. InchallAh, nous y seront en respectant les lois et règlements du pays. Nous estimons qu’il ne devrait pas y avoir de problèmes et nous demandons à l’Etat de l’encadrer afin que le citoyens puissent venir et rentrer librement chez eux », a dit le coordonnateur de « Y en a marre », Aliou Sané. Il s’exprimait aux côtés d’autres membres de la plateforme Aar Li Nu Bokk, lors d’une brève conférence de presse tenue ce matin.



Les motifs indiqués dans l’arrêté préfectoral sont relatifs à « des menaces réelles de troubles à l’ordre public, l’incitation à la violence à travers des propos irrévérencieux à l’endroit des institutions publiques et des risques d’infiltration par des individus malintentionnés ». Pour rappel, les initiateurs de ce rassemblement réclament la lumière sur les révélations de la BBC à propos des contrats gaziers

