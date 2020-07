Manifestation contre certaines séries: Jamra persiste et signe Le vice-président de l’Ong Jamra, Mame Matar Guèye a publié, hier, un nouveau texte confirmant la manifestation contre certaines séries diffusées à la télévision, lit-on sur SenCaféActu.

« Après le ralliement à ce noble combat de préservation de nos valeurs, de:

Serigne Bassirou Mbacké Cheikh Astou Fall, neveu du Khalife de Touba et petit-fils de Mame Cheikh Ibra Fall, Imam El Hadj Aliou Dia, président exécutif de l'ONG Daral Quran wal Ikhsane, un nouveau co-signataire de la plainte s'est joint à ce combat, en la personne de : Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Bâ, président-fondateur de l'Association pour servir le Soufisme.



Le dépôt de la plainte au CNRA (après l'Aïd-el-Kébir) sera suivi d'une tournée d'information auprès des Khalifes généraux. Et d'une marche pacifique de protestation contre ces récurrentes dérives audiovisuelles, qui viennent de franchir le Rubicon, en attribuant à des acteurs et actrices, des noms de respectables figures religieuses du pays (. Mame Diarra, dans "INFIDÈLES"), afin de leur faire interpréter des rôles peu honorables voire dégradants.



Tout en s'adonnant à d'inadmissibles amalgames, faisant dire au Coran ce qu'il n'a jamais dit (dans MADIOR AK DIOR, surtout) ».









Signé : Jamra



