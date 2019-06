Manifestation du 21 juin à l’Obélisque: Aar Li nu Bokk tient le pouvoir pour responsable des conséquences...

La plateforme « Aar Li Nu Bokk » annoncé ce mardi lors d’une conférence de presse, avoir déposé une nouvelle demande de rassemblement à la Préfecture de Dakar.



Cette manifestation comme celle qui a été réprimée la semaine dernière est prévue vendredi prochain à la place de la Nation , ex-Obélisque. Abass Fall, porte-parole du jour de la plateforme, dit tenir « le Président Macky Sall et son gouvernement pour responsables de tous les dérapages éventuels découlant d’une éventuelle interdiction » de cette manifestation.



«Nous appelons tous les régulateurs sociaux, les marabouts et l’Eglise, à raisonner le pouvoir qui manifestement, ne veut pas que la vérité éclate dans ce dossier nébuleux lié au pétrole et au gaz », lance-t-il, entouré de ses camarades.



