Manifestations: Cascades d'interdits, YAW "calme" et cache son jeu, le lieu de la conférence de presse tenu secret On prend les mêmes procédés du vendredi 17 juin 2022 et on recommence ! A l’unisson, les préfets des différents départements du pays publient, les uns après les autres, des arrêtés interdisant les manifestations prévues ce mardi 29 juin des inter-coalitions Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juin 2022 à 06:52

Les motifs évoqués par les préfets de Fatick, Thiès et Ziguinchor sont assez similaires et vont de : menaces réelles de troubles à l'ordre public ; raison de sécurité ; Risques d'infiltration de la marche par des personnes malintentionnées, à la suite de renseignements recueillis par les services de sécurité ; Insuffisances de forces nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens et de la violation des dispositions de l'article L61 du Code électoral.



Lequel stipule que : « Durant les trente jours précédant l’ouverture officielle de la campagne électorale, est interdite toute propagande déguisée ayant pour support les médias nationaux publics et privés ».



Yewwi Askan Wi "calme" et cache son jeu



Ousmane Sonko qui soutenait mordicus que "le 29, Macky Sall me tuera ou me jettera en prison, je ne reculerais pas", a finalement décidé de renvoyer ses inconditionnels qui voulaient veiller devant son domicile et de les exhorter à rester chez eux. Mieux, il a annoncé que Yewwi Askan Wi tiendra une conférence de presse ce mercredi à 11h, mais le lieu est encore tenu secret. Comme pour jouer sur les nerfs des autorités.

