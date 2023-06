Manifestations à Diamnadio: Le Commandant de Brigade, annoncé mort, est sain et sauf

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Juin 2023

Suite à la condamnation de Ousmane Sonko, des heurts sont signalés dans plusieurs localités du pays.



Ainsi, à Diamniadio, il a été annoncé une victime touchée par balle, dans les rangs des forces de défense et de sécurité.



Mais, le Commandant de Brigade donné pour mort, est sain et sauf.



