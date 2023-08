Manifestations à Tivaouane: Un entrepreneur surpris avec 06 bouteilles de cocktails Molotov, des mèches, un briquet électronique...arrêté

Le commissariat urbain de Tivaouane a interpellé C. T. GAYE, un entrepreneur domicilié au quartier Keur Mass comme étant le principal meneur et instigateur des actes subversifs dans le département de Tivaouane, informe leSoleil.sn.



Selon la note de la Police, « ce dernier a été surpris ,sur la voie de contournement nord de la ville, à bord de son véhicule garé dans la pénombre, en possession de six(06) bouteilles de cocktails Molotov, des mèches, un briquet électronique, un coupe-coupe et dix(10) fausses attestations de Police ».



La note conclut que la description de son véhicule correspond exactement à celui qui a été signalé la veille comme étant le moyen utilisé par des manifestants pour faciliter leur déplacement dans la ville.