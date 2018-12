Accueil Envoyer Partager sur facebook Manifestations des « gilets jaunes » en direct : 554 interpellations dont 335 gardes à vue à Paris Rédigé par La rédaction de leral.net le 8 Décembre 2018 à 10:58

Depuis ce matin, les manifestations se multiplient dans toute la France. Le ministère de l’intérieur anticipe un niveau de violence « au moins égal » au 1er décembre, particulièrement à Paris. De fait, 89 000 personnels des forces de l’ordre ont été déployés dans toute la France, dont 8 000 à Paris, ainsi que douze blindés de la gendarmerie.



Si les manifestations du 24 novembre et du 1er décembre se sont concentrées autour de la place de l’Etoile et dans l’Ouest parisien, de nouveaux lieux de rassemblement ont été désignés pour la première fois dans l’est et le sud de la capitale, notamment à Saint-Lazare. Aux Champs-Elysées, la situation est restée calme toute la matinée. Une brève action sur le périphérique parisien a également eu lieu porte Maillot.



Un nombre important d'interpellations ont eu lieu à Paris. Edouard Philippe a annonce qu'à 11 heures, 481 personnes avaient été interpellées, dont 211 placées en garde à vue. Mais le chiffre ne cesse d'augmenter.



A Lyon, les gilets jaunes ont rejoint la marche pour le climat, et quelque 7 000 personnes ont défilé. A Bordeaux, Toulouse et Nantes, les défilés auront lieu cet après-midi, mais des opérations de blocage sporadiques ont déjà été organisés, notamment sur les péages autoroutiers.



La majorité des principaux lieux culturels parisiens, dont de nombreux musées publics et privés, seront fermés. Les grandes scènes parisiennes ont annulé leurs représentations.



