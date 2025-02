Manipulations et mensonges : « Je ne privilégierai jamais une entreprise étrangère… », martèle le DG de la SN HLM, Bassirou Kébé Le DG de la SN HLM, Bassirou Kébé, dément formellement les informations livrées sur le supposé marché des 25 000 logements confié à une entreprise française. « Manipulations et mensonges : Je ne privilégierai jamais une entreprise étrangère… », martèle M. Bassirou Kébé.

« J’ai rencontré des promoteurs français qui étaient intéressés par les projets de la Sn Hlm et nous en avons discuté. Ils ont proposé leur expertise pour accompagner la Sn Hlm dans la recherche de solutions pour la construction de ces logements sociaux. C’est dans ce cadre que nous avons signé un protocole d’entente, avec une clause de non engagement. Il n’y a ni chiffres ni engagement. Tout ce qui a été dit, n’existe pas », corrige M. Kébé.



Selon le patron de la SN HLM, le chiffre de 25 000 est une confusion, avec l’objectif de 25.831 logements déclinés dans notre Plan stratégique de développement. Un marché que « nous n’allons jamais confier à une seule entreprise. C’est impossible », insiste-t-il, tout en rassurant les partenaires privés de la Sn Hlm et dit comprendre leur situation difficile.



« Le portefeuille de la SN HLM est disponible et sera renseigné en temps réel sur le portail des marchés publics. Nous avons même décidé de faire un accord-cadre sur plus de 1500 logements pour les PME et PMI, afin qu’elles puissent travailler ensemble sur ces marchés de la Sn Hlm », a-t-il ajouté.



