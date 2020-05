Manque d’eau, d’hôpital, de moyens de transport etc, les populations de Diakhaye unité 19 menacent de sortir dans les rues Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Mai 2020 à 18:18 | | 0 commentaire(s)| Les habitants de Diakhaye unité 19 sont dans tous leurs états. Ils dénoncent un manque d’eau depuis plus de 6 mois, d’hôpital, des routes inachevées, manque de moyens de transport, etc.



Dans cette localité, qui se trouve à quelques kilomètres de Keur Massar, les populations vivent difficilement la pandémie du Covid 19 avec ce manque d’eau. Ils demandent aux autorités de régler leur problème, sinon ils vont sortir dans les rues pour manifester.





Accueil Envoyer à un ami Partager