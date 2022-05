Manque de poches de sang au Sénégal: And Siggil Thiès veut renverser la tendance Rédigé par leral.net le Lundi 16 Mai 2022 à 07:22 | | 0 commentaire(s)| Au moment où certains hôpitaux font face à un manque de poches de sang, la coalition And Siggil Thiès veut renverser la tendance. Les membres du mouvement ont initié une journée de don de sang à Thiès. Alors qu'il présidait cette cérémonie, le président de la coalition And Siggil Thiès, Abdoulaye Dièye, salue l'initiative, mais surtout la mobilisation des jeunes et appelle les autorités à faire pareil pour sauver des vies.



