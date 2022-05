Manque de voirie: Les populations du Carrefour Baol menacent les autorités d'un vote-sanction

Le calvaire des populations disséminées dans les localités de Baba Garage, Keur Samba Kane, Keur Nganda et Bambey, ne cesse de s’accroître à cause de l’absence de routes qui les relient. Nonobstant les multiples grognes des populations, les autorités jouent toujours la sourde oreille ou même les bernent, avec l’exhibition des gros engins et autres matériels, juste le temps des élections pour enfin les retourner quelques jours après. Las des promesses non tenues, ces contestataires sont descendus sur le terrain pour crier leur ras-le-bol et menacent de sanctionner le régime aux prochaines élections.