Mansour Faye: " Le gouvernement déplore la volonté du CUSTRS de ne pas entamer des négociations"

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Décembre 2021 à 18:51 | | 0 commentaire(s)|

« Le gouvernement constate pour le déplorer la volonté du (CUSTRS) de ne pas entamer des négociations », regrette Mansour Faye. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement qui faisait face à la presse hier explique qu’il a été retenu lors d’une réunion entre les représentants de son ministère et ceux des transporteurs que les deux parties se retrouvent le 2 décembre mais les membres du cadre n’ont pas répondu à l’appel. Le maire sortant de la ville de Saint-Louis a fait savoir en outre que le gouvernement du Sénégal est sensible aux nombreux désagréments subis par la population. Il regrette également les conséquences engendrées par la grève des transporteurs sur l’économie nationale...