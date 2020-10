"Mansour Faye avait été corrompu en recevant une donation de voitures à ordures de Suez"

Depuis ce mardi matin beaucoup d'endroits de la ville de Dakar étaient privés d'eau potable. L'activiste Guy Marius Sagna accuse le régime de Macky Sall d'avoir mal négocié le contrat.



"La SDE était meilleure que Suez. Le m3 était plus cher avec Suez.Le branchement était plus cher avec Suez. Suez a une mauvaise réputation internationale" précis M.Sagna.



Mais pour Guy Marius Sagna le beau frère du président de la république est le principal responsable. "Nous avions dit que Mansour Faye, à l'époque ministre de l'hydraulique, avait été corrompu en recevant une donation de voitures à ordures de Suez pour la mairie de Saint-Louis alors que le match SDE-Suez n'était pas encore fini. Depuis ce matin pas d'eau dans plusieurs endroits et ce n'est pas la première fois", dénonce l'activiste.



"J'exprime toute ma solidarité aux victimes"





