Mansour Faye interdit de quitter le territoire : Le FDR exprime son soutien au maire de Saint-Louis et dénonce « une prise d’otage » Rédigé par leral.net le Samedi 12 Avril 2025 à 01:10 | | 0 commentaire(s)|

Informé de l’interdiction de sortie du territoire visant Mansour Faye, malgré une décision de justice l’autorisant à exercer son droit d’aller et venir, le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) qualifie cette mesure d’« attitude dictatoriale du régime ».



Dans un communiqué publié ce vendredi, le FDR a réaffirmé son soutien au maire de Saint-Louis et ancien ministre, tout en dénonçant une « prise d’otage indigne de la démocratie sénégalaise ».



Le Front estime que la résolution de ces abus passera nécessairement par des luttes populaires organisées à tous les niveaux. « Le temps est à l’action pour mettre fin aux dérives de ce régime. L’unité et l’organisation permettront de stopper brimades, privations de liberté et autres violations, afin de reconstruire un Sénégal juste et apaisé », souligne-t-il.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Mansour-Faye-interdit-de...

Accueil Envoyer à un ami Partager