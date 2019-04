Mansour Faye, nouveau Monsieur PUDC, Puma et Promovilles de Macky Sall

Mansour Faye , ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement dans le gouvernement Dionne II est désormais le Monsieur PUDC, PUMA et Promovilles de Macky Sall. En effet, le nouveau ministre d Développement Communautaire, de l’Equité Sociale et Territoriale est en charge du pilotages des projets phares du Plan Sénégal Emergent (PSE) : le Programme d’Urgence de Développement communautaire (PUDC) ; Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA) ; le Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES) et l’Agence nationale de la Couverture Maladie Universelle (ANACMU).



Le Décret n° 2019 – 769 Portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères renseigne à souhait que le frère de Marième Faye Sall a hérité d’’un ministère incontournable pour la concrétisation du PSE..



Avant de venir Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement le nouveau ministre d Développement Communautaire, de l’Equité Sociale et Territoriale occupait le poste de Délégué Général à la Solidarité Nationale. Il est diplôme de l'Université du Québec à Montréal. Détenteur d’un Mba (Masters in business administration), M. Faye, le maire de Saint Louis est aussi un ingénieur diplômé de l'Ensut de Dakar et de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse.



Massène DIOP Leral.net



MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE, DE L’EQUITE SOCIALE ET TERRITORIALE



1° Cabinet et services rattachés

– Inspection interne ;

– Service de Communication et des Relations publiques.



2° Secrétariat général et services rattachés

– Cellule de Passation des Marchés publics ;

– Cellule d’Etudes et de la Planification ;

– Cellule des Affaires juridiques ;

– Cellule Genre ;

– Bureau du Courrier commun.



3° Directions

– Direction du Développement communautaire ;

– Direction de la Promotion de l’Equité sociale ;

– Direction de la Promotion de l’Equité territoriale ;

– Direction de l’Evaluation des Programmes ;

– Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.



4° Autres administrations

– Programme d’Urgence de Développement communautaire (PUDC) ;

– Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA) ;

– Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES) ;

– Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSSN) ;

– Commissariat à la Sécurité alimentaire

– Agence nationale de la Couverture Maladie Universelle (ANACMU).

