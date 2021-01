Maodo Kâ: La révolution de l'agriculture avec le goutte-à-goutte et le solaire Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Janvier 2021 à 07:43 | | 0 commentaire(s)| Directeur de l'entreprise Niayes Production, Maodo Kâ a sous ses ailes huit (8) employés. Trouvé dans son champ d'oignons d'un hectare, cette récolte se fait à deux reprises. "Le sol de Potou est un des meilleurs du Sénégal. On récolte toutes sortes de légumes. On avait des difficultés, mais on a été subventionné aux engrais. La pandémie a causé beaucoup de dégâts, mais avec le système du goutte-à-goutte, il y a des avancées sur l'agriculture. C'est pourquoi, on veut aussi glisser sur le système solaire", dit-il.



