Maodo Malick Mbaye (ANAMO) : « Au Sénégal, le taux de chômage est estimé à 16% et non 48% comme annoncé par l'OIT » Rédigé par leral.net le Lundi 19 Octobre 2020 à 00:48 | | 0 commentaire(s)|



www.dakaractu.com



Le directeur général de l'Agence nationale de la Maison de l'outil (Anamo) n'est pas d'accord avec l'Organisation internationale du travail (Oit) qui, dans son dernier rapport, a classé le Sénégal parmi les trois pays dans le monde où le taux de chômage est le plus élevé. Aux yeux de Maodo Malick Mbaye, le seul classement crédible est celui se trouvant dans le site Ilostat du Bit. Il renseigne que l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a donné un taux de chômage de 16.9 %, au dernier trimestre de 2019. Donc, « au Sénégal, le taux de chômage est estimé à 16% et non 48% », a-t-il dit.

