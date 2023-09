Maouloud 2023 à Tivaouane : Abdou Aziz Fall dévoile le thème central du Gamou, axé sur la Guidance du Prophète (PSL) pour les générations futures

L'attente du Gamou 2023 à Tivaouane est à son comble, et cette année, le thème central de l'événement se concentre sur la guidance et l'inspiration que le Prophète Muhammad (PSL) offre aux générations à venir. Abdou Aziz Fall, un érudit renommé, partage sa perspective sur l'importance de cette orientation spirituelle, mettant en lumière la manière dont la vie et les enseignements du Prophète, servent de boussole pour guider les jeunes, dans un monde en constante évolution. Découvrez comment cette thématique promet d'enrichir l'expérience du Gamou de cette année et d'inspirer une nouvelle génération de croyants.