Maouloud 2024 : Imam Mouhamadou Abdallah Cissé Ibn Serigne Madior Cissé invite l'Etat à stopper les dérives sociétales La famille du vénéré Elhadj Madior Cissé a célébré le gamou commémorant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed (PSL) à la mosquée Al Ihsan sise au quartier Sud de Saint-Louis. Un évènement religieux présidé par l'actuel khalif de la famille, l’imam ratib Serigne El Hadji Mouhamadou Abdallah Cissé qui a saisi l'occasion pour inviter les autorités étatiques à mettre fin aux dérives notées dans la société sénégalaise et notamment au niveau des réseaux sociaux.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Septembre 2024 à 22:55 | | 0 commentaire(s)|

”L’État du Sénégal doit prendre ses responsabilités pour mettre fin aux dérives sociétales. Le TikTok du Sénégal est à un niveau zéro. L’État doit revoir aussi l’usage des réseaux sociaux surtout chez les jeunes”, a-t-il déploré lors de la cérémonie officielle du Gamou tenu en présence du gouverneur Al Hassan Sall nouvellement installé dans la ville tricentenaire. Mouhamadou Abdallah Cissé a aussi insisté sur le phénomène du gaspillage noté lors des cérémonies familiales.



" Même pour les mariages, il y a énormément de gaspillage et de conflits parce que le matérialisme a pris le dessus sur les bonnes valeurs qui doivent être le socle d’un mariage. Le gaspillage dans les cérémonies familiales a atteint un niveau très élevé et c'est vraiment à bannir ”, a-t-il exhorté avant d'évoquer entre autres, le conflit israélo-palestinien, appelant ainsi à une solidarité du monde islamique avec les Palestiniens. Il a, par ailleurs, magnifié le geste du Premier ministre, Ousmane Sonko, pour avoir pris part récemment à une manifestation de soutien au peuple palestinien.



L’imam de la famille Cissé a aussi appelé les nouvelles autorités et notamment le ministre de l’Éducation nationale, à revoir le système éducatif en proposant l’introduction de l’éducation religieuse dans les programmes.



Présent à cette cérémonie officielle, le nouveau gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall a livré un message de remerciement avant de solliciter des prières, au nom du chef de l’État le Président Bassirou Diomaye Diakhare Faye, pour un Sénégal de paix et de prospérité.



Adama Sall (Saint-Louis)



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook