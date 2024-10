Marchandises accessibles, clients au rendez-vous, cherté des cantines : Marché Liberté 6 entre satisfaction et revendications Rédigé par leral.net le Samedi 12 Octobre 2024 à 16:46 | | 0 commentaire(s)| Les commerçants du marché de Liberté 6 se disent soulagés par rapport à la situation économique du pays. Selon eux les marchandises sont accessibles et la clientèle continue de venir en masse. Toutefois, ils dénoncent le coût élevé des cantines et appellent les autorités à faciliter leur accès, pour la sécurité des marchandises.



Cheikh Pathé Fall et Aïta Ndoye









