Marché Thiaroye : un ouvrier victime d'un câble à haute tension

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Juillet 2020

Un drame s’est produit à Thiaroye, plus précisément au marché de la commune. En effet, un ouvrier du nom d’Abibou Diaw a perdu la vie, après une électrocution par un câble à haute tension. Le défunt ouvrier procédait à des travaux d’entretien dans un magasin au niveau du marché de Thiaroye-gare. Il a été brutalement foudroyé par une forte décharge électrique provenant des fils à haute tension qui surplombent et traversent les différentes cantines et autres magasins du haut lieu de commerce. Sa dépouille a été conduite à l’hôpital pour autopsie. Cependant, une enquête préliminaire a été ouverte par la police de Thiaroye.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-28103-march-thiar...

