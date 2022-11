Marche avortée à Kaolack : Le préfet dit niet aux camarades de Karim Wade Les jeunes Karimistes avaient annoncé une marche pacifique ce vendredi 04 novembre, mais celle-ci n’a pas pu se tenir. Pour cause aucune suite n’a été donnée par l’autorité préfectorale concernant la lettre d’information de marche qui a été déposée sur la table de cette dernière, selon ces politiciens.

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Novembre 2022 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|

Réunis en point de presse le même jour, les jeunes karimistes et les wadistes de kaolack avec à leur tête le responsable Badou Ndour ont dénoncé une telle décision avant d’annoncer l’introduction d’une nouvelle demande de marche pacifique.



De l’avis de Baba Diop, responsable du parti démocratique sénégalais à kaolack, « en démocratie, il faut respecter l’autorité mais maintenant il faut aller jusqu’au bout de la logique ». Il indifférence qu’il dénonce en ces termes : « On devait faire une marche, vous devez l’autoriser et nous permettre d’être encadrer par la police. Aujourd’hui, jusqu’à présent on n’a pas reçu de retour ».



Pour le membre de l’entité des enseignants libéraux du Sénégal toujours, c’est cette situation qui justifie la tenue de ce point de presse, pour informer la population. Lors de leur point de presse à la place d’une marche avortée, ces libéraux se sont également prononcés sur la loi d’amnistie annoncée par le président de la République Macky Sall pour Karim Maissa Wade.



Pour eux, il est clair que le fils de l’ancien chef de l’Etat du Sénégal n’a rien volé. Pour rappel, les jeunes karimistes de kaolack réclament le retour triomphal de Karim Maissa Wade et la révision de son procès

Le Grand Panel



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook