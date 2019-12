Marche contre la hausse du prix de l’électricité: Le GIR apporte des éclaircissements aux Sénégalais Le Groupe d’information républicain (Gir) a tiré à boulets rouges sur l’opposition qui, de concert avec des organisations de la société civile, a annoncé une deuxième manifestation, ce vendredi, contre la hausse du prix de l’électricité. En conférence de presse, ce mardi, ces membres de la mouvance présidentielle, parlent de tentative de manipulation.

«En cherchant par une énième tentative de politiser un acte social d’équité en faveur du monde rural, l’opposition sénégalaise montre une fois de plus qu’elle n’est mue que par le dessein de déstabiliser le pays afin d’arriver à ses fins», a déclaré le porte-parole du jour,



Ansoumana Sané. Et d’ajouter: «Du front Fippu à Nio Lank en passant par Fnr, Pose et Aar Li nu bokk, le modus a toujours été de provoquer un soulèvement par une tentative de désinformation et de manipulation de la population. Le Gir dénonce ces faits et se positionne toujours en sentinelle aux côtés du peuple pour apporter les réponses nécessaires et faire face aux détracteurs». Ces jeunes de Benno Bokk Yaakaar appellent ainsi l’opinion publique à comprendre les raisons de ce réajustement des prix de l'’électricité. «En décidant de réajuster les prix de l'électricité, le président de la République, Macky Sall, a, par la même occasion, décidé de ne pas l’appliquer aux familles à faible consommation représentant 54% des clients de la Senelec, soit 600000 familles», a notamment précisé Sané. Qui pense qu’il est important de «rappeler qu’en 2011, le pouvoir d’alors invitait les Sénégalais à retourner vers l'utilisation de la bougie au regard des nombreux délestages qui avaient fini par plonger le Sénégal et les Sénégalais dans un désarroi profond».

