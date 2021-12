Marché d'intérêt national de Diamniadio: Cultivateurs, commerçants et conducteurs "gâtés" par Mouhamadou Abdoulaye Mbaye Rédigé par leral.net le Samedi 18 Décembre 2021 à 22:22 | | 0 commentaire(s)| La société d'exploitation du marché d'intérêt national Mamadou Lamine Niang et la gare des gros porteurs a ouvert ses portes ce samedi aux cultivateurs, commerçants et conducteurs. Construit à Diamniadio sur trente trois (33) hectares, ce nouveau bijou vient répondre les cris de cœur des acteurs du monde agricole.



