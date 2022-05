Marché de curage à Ziguinchor: ce qui montre que Sonko avançait des chiffres fictifs (document)

"Chaque année, la commune de Ziguinchor signait des marchés à hauteur de 80 millions ou plus pour faire du curage des caniveaux et nous avons l’impression que ce curage ne se faisait pas.

J’ai convoqué l’agent voyer lorsque je me suis installé. Je lui ai demandé de me donner le plan du réseau des caniveaux de Ziguinchor. Ce plan n’existe pas.

Comment pouvez-vous faire un curage sans savoir où commence un canal, où déverse un canal, est-ce un canal à ciel fermé ou ouvert, quel est le diamètre de ce canal, où sont les points de blocage éventuels, vous ne pourrez pas curer » , avait annoncé l'édile de la mairie de Ziguinchor, Ousmane Sonko.



La réponse a fusé du camps de l'UCS du Président Abdoulaye Baldé, document en mains avec libellé des fameux marchés dont il parlait. Dans le contrat, il se trouve que c'est un marché de quarante (40) millions F CFA, en sus de la clé de répartition et du compte où était domicilié l'argent pour décaissement.