Marché de gré à gré de 200 milliards : Le patron de Locafrique, Khadim Bâ pillonne la SAR

Le groupe Locafrique Sa ne décolère pas contre la Direction générale de la Société africaine de raffinage (Sar) qu’il accuse de non-respect des accords contractuels signés en 2017. Pour défende ses intérêts face aux «magouilles», les avocats de Locafrique ont décidé de traîner la Sar devant la Cour d’Appel de Londres pour lui réclamer 170 milliards de FCfa.



Le groupe Locafrique ne baisse pas la garde. Pour rien au monde, il n’entend se laisser piétiner. Le patron de Locafrique, Khadim Bâ, a décidé d’en découdre avec la Direction générale de la Société africaine de raffinage (Sar) qui l’accuse d’user de sa minorité au Conseil d’administration (34% des actions) pour bloquer la décision du Conseil d’augmenter le capital de la Sar. C’est un combat de survie que Locafrique est en train de mener face à la Sar. Après avoir dénoncé récemment, devant le Tribunal du Commerce, la mauvaise gestion de la Sar confirmée par une perte de 59 milliards de FCfa avec des fonds propres négatifs de l'ordre de 53 milliards de FCfa au titre de l'exercice 2020, les avocats de Locafrique sont passés hier à la vitesse supérieure.





En conférence de presse, les avocats de Locafrique se sont attaqués à la Direction générale de la Sar pour non-respect des termes du protocole d’accord signé en 2017, en accordant un marché de près de 200 milliards de FCfa sans appel d’offres et à l’insu du Conseil d’administration, dans des conditions opaques. Membre du collectif des avocats de Locafrique, Me Seydou Diagne note que la Sar a abusé de la confiance de Locafrique. «Une plainte de Locafrique est en cours de dépôt imminent devant les juridictions anglaises, notamment la Cour d’Appel de Londres, pour réclamer la somme de 170 milliards de FCfa à la Sar», a déclaré, Me Seydou Diagne, entouré de ses collègues avocats, Mes Assane Dioma Ndiaye, Demba Ciré Bathily et El Hadj Moustapha Diouf. Avant de préciser : «Dans les contrats entre Locafrique Sa, ses partenaires comme Der Mond Oil et la Sar, il y a des articles qui disent : en cas de litige sur l’approvisionnement en produits pétroliers de la Sar, vous pouvez saisir une juridiction qui a été désignée en commun accord avec la Sar. Cette juridiction, c’est la Cour d’Appel de Londres.»



Des nuages sur les 200milliards

Le niveau d’engagement de Locafrique, soulignent ses avocats, dépasse les 170 milliards de FCfa pour un privé national qui ne voulait qu’aider une entreprise très importante dans le secteur des hydrocarbures. Ce sont autant d’éléments qui, selon eux, justifient cette plainte en voie de dépôt imminent devant les juridictions anglaises. Les avocats de Locafrique qui parlent «d’une escroquerie, de la fraude» soulignent que «ce qui se passe à la Sar est inadmissible». Me Assane Dioma Ndiaye d’indiquer ainsi que la Sar a foulé au pied les règles de bonne gouvernance pour passer, à l’insu du Conseil d’administration, «un gré à gré de 200 milliards de FCfa pour l’acquisition de produits blancs». Me Seydou Diagne signale qu’à la date d’aujourd’hui, si toutes les parties avaient respecté leurs engagements dans la convention, «la société Locafrique Sa devrait détenir au moins 51% des parts de la Sar».





Le collectif des avocats de Locafrique précise ainsi que toutes les conventions «sont fondées sur le droit et sur des écrits». Locafrique, disent ses conseils, a fait tous les efforts financiers, économiques possibles pour aider à améliorer la situation de la Sar qui serait dans une situation de «faillite» suite à «une gabegie financière». Me El Hadj Diouf d’indiquer «qu’on veut écarter la société Locafrique de la Sar parce qu’elle dérange des fraudeurs, des voleurs, des magouilleurs, des escrocs et l’illustration la plus parfaite est donnée à travers ce marché de gré à gré de 200 milliards de FCfa. C’est de manière frauduleuse, illégale que la direction de la Sar a passé cette commande».











Oui à la recapitalisation de la Sar, mais…

Locafrique est en phase avec la recapitalisation annoncée de la Sar par les autorités étatiques. Mais, Khadim Bâ et ses conseils voudrait que les choses se passent dans les règles de l’art. Le collectif des avocats de Locafrique alertent que la recapitalisation de la Sar est dangereuse pour l’Etat du Sénégal, «elle est coûteuse et onéreuse». «Cette recapitalisation voulue, proposée en réalité cache un souci de détournement de derniers publics et un souci de récupérer des commissions de l’ordre de plus de 12 milliards», révèlent les conseils de Khadim Bâ.



Qui précisent que Locafrique ne cherche pas à bloquer la décision d’augmentation de capital de la Sar, mais a posé autrement le débat sur sa recapitalisation. «En tant que patriote et investisseur, Khadim Bâ a le droit de dire qu'il est d'accord pour une augmentation de capital, mais puisque la Loi sénégalaise nous permet d'utiliser le siège de l'entreprise comme apport en nature et de le mettre dans l'actif de la société, on n'a pas besoin, dans ce cas, d'aller aggraver ou monter des schémas compliqués qui permettent à des gens de se procurer des commissions pour au final faire simplement une augmentation de capital», indique Me Diagne. Le différend entre Locafrique et la Sar a provoqué la démission de Samuel Sarr en sa qualité d’administrateur de Locafrique au Conseil d’administration. L’ancien ministre de Wade a été copté par Khadim Bâ, mais leurs chemins se sont séparés au regard des arguments prêtés à Samuel Sarr pour motiver sa démission. Ce dernier ne serait pas en phase avec Khadim Bâ sur la recapitalisation de la Sar.









TRIBUNAL DE COMMERCE : La Justice désavoue la Sar et Petrosen

Le processus de levée de fonds initié par la Société africaine de raffinage (Sar) et la Société des pétroles du Sénégal (Petrosen) pour la recapitalisation de la Sar, auquel s’était opposé le groupe Locafrique Sa, et qui avait atterri sur la table du juge, a été tiré au clair. La décision de justice est tombée hier mercredi, à midi, d’après le collectif des avocats de la société Locafrique. «Le juge des référés vient de désavouer totalement la Société africaine de raffinage (Sar) et Petrosen», a fait savoir Me Seydou Diagne. Pour rappel, les Sar et Petrosen voulaient coûte que coûte passer par AFC afin de lever 192 milliards de FCfa. Une opération que l’actionnaire le groupe Locafrique avait qualifié de coûteuse, puisque AFC allait se retrouver avec des millions de Dollars en guise de commissions. Or, la société Locafrique avait proposé une solution plus simple pour cette opération de lever de fonds et procéder ainsi, à la recapitalisation. Mais «la Sar et Petrosen, pour on ne sait quelle raison, voulaient faire un forcing. Elles ont été stoppées net par le juge», se réjouissent les conseils de Khadim Bâ de la décision de justice rendue hier et a rétabli dans ses droits l'actionnaire Locafrique détenant 34% du capital de la Sar. Pour Me Assane Dioma Ndiaye, Locafrique n'a rien fait qui soit en dehors des intérêts de la Sar. «C'est une forte décision à saluer. Cette Justice qu'on a voulu utiliser pour légitimer a posteriori et maquiller sous le sceau de la légalité une forfaitaire, c'est cette Justice qui a dit non», souligne l'avocat.

Source : https://www.exclusif.net/Marche-de-gre-a-gre-de-20...