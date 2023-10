Marche de l'Octobre Rose : Des jeunes catholiques de Dakar, unis contre le cancer

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Octobre 2023 à 16:48 | | 0 commentaire(s)|

Dans un geste de solidarité et d'engagement, un groupe de jeunes catholiques passionnés s'est réuni sur la Corniche Ouest de Dakar, ce samedi dernier, pour sensibiliser sur le cancer, à travers une randonnée de l'Octobre Rose. Ces jeunes sont membres du groupe "Femme Catholique, Femme de Valeur," et leur marche pédestre symbolise leur dévouement à une cause qui touche des millions de vies à travers le monde.