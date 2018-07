Marche de l’opposition : « Macky Sall symbolise l’incompétence » L’opposition sénégalaise a fini de faire sa marche sur la Place de la Nation. Les différents leaders de partis et une masse considérable de militants ont répondu à l’appel. Brandissant des slogans hostiles au régime du Président Sall, ils ont exposé les maux dont souffrent les Sénégalais. Ces derniers, apparemment très frustrés, ont dressé un bilan mitigé du Chef de l’Exécutif et de son gouvernement.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Juillet 2018 à 18:58 | | 0 commentaire(s)|

Le pays va mal. C’est le slogan le mieux partagé par les militants et les leaders de l’opposition présents à la marche. Ces derniers, estiment que tous les Sénégalais présents à cette rencontre de l’opposition, sont venus pour décrier la gestion du Président Sall, « incapable » de régler les problèmes du pays. A travers son incompétence, disent-ils, il a confisqué la démocratie du pays, bafoué les libertés d’action de certains leaders, potentiels adversaires politiques de son régime.



En résumé, l’opposition dénonce une médiocrité indéfectible de la gestion des affaires du pays. « On est en période de soudure et Macky Sall n’a rien fait pour sauver les animaux. A pareils moments, il devrait offrir des vivres de soudures aux éleveurs pour nourrir davantage leurs animaux. Mais, Macky a déçu véritablement les Sénégalais. Et, les populations qui ont répondu à l’appel de l’opposition, réclament son départ », a expliqué Déthié Fall de Rewmi.



D’après lui, le Président Sall a profité de son pouvoir pour emprisonner des leaders et faire exiler d’autres, dont Karim Wade. « Si tu veux aller en compétition, le champ doit être ouvert à tout le monde. C’est vrai, tous les partis de l’opposition ont mobilisé. Mais, les citoyens sont là, de leur propre gré. C’est assez suffisant pour qu’il comprenne que sa gestion est dramatique », prévient-il.



Que Macky Sall sache, insiste-t-il, qu’il ne peut pas essayer de freiner des leaders à travers le parrainage. « On doit laisser Khalifa Sall libre. Puisqu’il y a eu beaucoup d’irrégularités dans la procédure de son arrestation. Macky est incompétent pour offrir des emplois aux jeunes et aux Sénégalais », argumente-t-il.



« Le manque d’eau symbolise une incompétence. En 2018, celui qui ne peut pas offrir de l’eau à son peuple, ne pourra rien d’autre faire pour le peuple. Nous lui demandons seulement de partir en 2019 », conclut-il.













O WADE Leral

