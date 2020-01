Marche du 23 janvier: le G7 a mobilisé La marche initiée, hier, par le G7, le syndicat des enseignants le plus représentatif, a mobilisé. Ils étaient nombreux, les étudiants à répondre à l’appel et ont marché de la Place de la nation au Rond- point de la RFS, arborant des brassards rouges. Selon les organisateurs, ils étaient plus de 1300 manifestants, alors que la police parle 300 personnes. Les enseignants réclament, entre autres, l’application des engagements de l’Etat pris depuis 2018, concernant l’augmentation de l’indemnité de logement ou encore la révision du système de rémunération des agents du service public. Après un débrayage mardi dernier, le G7 avait appelé à une grève totale et à une marche, hier, jeudi.

