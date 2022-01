Marché financier de l’Uemoa : Le Sénégal lève 40 milliards de FCFA

Selon le document, à l’issue de l’opération, sur des soumissions reçues de 180 milliards de FCFA, correspondant à un taux de couverture de 479%, un montant de 40 milliards de FCFA a été retenu avec un taux d’intérêt de 4,29%, soit le taux le plus bas de l’Union.



«Ces résultats confortent la qualité de la signature du Sénégal et l'appréciation positive des politiques publiques, par les investisseurs. Cette intervention a été réalisée avec la collaboration de Umoa-Titres et de la Bceao », lit-on dans le document.

Adou FAYE



L’Etat du Sénégal, à travers la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, a procédé, ce vendredi 14 janvier 2022, à une émission par adjudication d’obligations assimilables du Trésor portant sur une maturité de 05 ans et sur un montant de 37,5 milliards de FCFA. L’information est donnée par le ministère des Finances et du Budget à travers un communiqué de presse.Source : https://www.lejecos.com/Marche-financier-de-l-Uemo...