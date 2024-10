Marché hebdomadaire de Keur Massar Nord : Le maire Adama Sarr brise l’espoir des commerçants

Depuis quelques temps, les commerçants du marché hebdomadaire de Keur Massar Nord et la mairie, avaient procédé à la signature d'une convention pour mener leurs activités commerciales sur les lieux. Cependant, cet accord n'a finalement pas été appliqué, à cause de la réticence du maire de la commune, Adama Sarr, selon les commerçants. Face à la presse, ce mercredi 9 octobre 2024, ces derniers ont révélé les dessous de l'attitude de leur maire, qui a pris la décision de les expulser des lieux.



Selon Khadim Bamba Lô, un des porte-parole du jour, les commerçants et la mairie avaient signé une convention et un partenariat avec la mairie de Keur Massar Nord. Cependant, depuis le 8 juillet 2024, le marché a été fermé par arrêté municipal n°023/24/CKMN, en date du 8 juillet 2024, adressé à la gendarmerie et notifié aux organisateurs dudit marché. Pourtant, selon les commerçants, un accord avait été conclu entre les deux parties, pour l’exercice légal du commerce sur ce marché hebdomadaire.



À cette fin, la mairie aurait déjà encaissé 3 millions de francs Cfa de la part des commerçants afin de les laisser travailler. Le porte-parole raconte en ces termes : « La mairie nous a convoqués par l'intermédiaire de son secrétaire municipal, Makha Sène, qui nous a dit que pour que le marché reprenne sur les lieux, les modalités devaient changer. Ce dernier nous a informés que le maire Adama Sarr avait demandé 1,5 million de francs au lieu de 500 000 francs. Une somme que les commerçants ont donnée deux fois, équivalant à 3 millions de francs Cfa. Croyant que le maire allait signer cette convention, il a fait volte-face sans rembourser l’argent des commerçants ».



Cette situation a poussé les commerçants à crier au scandale et à accuser le maire Adama Sarr d’escroquerie. Ainsi, face à cette situation, ils interpellent le président de la République, Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko, afin de régler ce contentieux.













Ibrahima Khalil Diémé