Marche interdite à la place de la nation: Guy M. Sagna et cie arrêtés

Alors que le préfet de Dakar a signé l’arrêté interdisant la marche du collectif Ñoo lank ce vendredi, quelques personnes ont maintenu leur décision de protester. Ainsi, Guy Marius Sagna et cie viennent d’être arrêtés par les éléments du commissariat central de Dakar alors qu’ils étaient à hauteur de l’avenue Blaise diagne. Les forces de […] Alors que le préfet de Dakar a signé l’arrêté interdisant la marche du collectif Ñoo lank ce vendredi, quelques personnes ont maintenu leur décision de protester.

Ainsi, Guy Marius Sagna et cie viennent d’être arrêtés par les éléments du commissariat central de Dakar alors qu’ils étaient à hauteur de l’avenue Blaise diagne. Les forces de l’ordre veillaient depuis ce matin à l’application de l’arrêté préfectoral.



