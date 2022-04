Marche pacifique: Louga réclame justice pour Astou Sokhna et invite les agents de santé à... Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Avril 2022 à 17:56 | | 0 commentaire(s)| Les habitants de Louga ont organisé une marche pacifique pour réclamer justice pour Astou Sokhna, du nom de cette femme enceinte de 9 mois, décédée à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye. Ils invitent les agents de santé à être plus tolérants envers les patients et dénoncent leur comportement...



