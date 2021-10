Marche pacifique de sensibilisation des leaders des coalitions de partis : les candidates investies appellent au calme

www.dakaractu.com

À l’occasion de la randonnée du Caucus des femmes leaders du Sénégal, les femmes investies magnifient la journée d’investiture qui leur est dédiée et affirment que les femmes dans les mairies c’est pour une politique intelligente et rassurante. Elles appellent à la solidarité, à la référence dans la société et demandent à la population un vote massif des listes dirigées par les femmes, afin que le Sénégal puisse émerger...Source : https://www.dakaractu.com/Marche-pacifique-de-sens...