Marie Faye et Chou Fall, deux amies, plusieurs versions sur Ousmane Sonko : Pourquoi tout ce scénario ?

Dans une première vidéo, on voit, habillée en Ibadou, (Aïcha Fall alias Chou Fall) implorer de l'aide car elle prétendait que c'est Ousmane Sonko qui l'aurait enceintée et que le deal serait le mariage, une fois au Maroc.



Ensuite, une autre vidéo où une femme du nom de Marie Faye expliquait que cette fille (Chou Fall) n'a besoin de rien et qu'elle est bien entretenue par ses parents, d'autant qu'elle est étudiante en médecine. Ceci, après qu'elle a (re) déclaré que c'était en réalité un casting en vue de faire le buzz.



Plus tard, c'est la même Marie Faye, qui disait être sa parente qui se lâche : "je connais Ousmane Sonko depuis le temps où il écrivait des livres, il n'était rien. Il n'a jamais rien tenté sur moi...".



Maintenant, à quelles fins ont-elles monté ce scénario ? D'autant que, après recoupement, elles se trouvent être des amies.



Quelle est la motivation ? Pourquoi Ousmane Sonko prendrait-il en charge une femme mariée avec deux enfants ? (D'après Marie Faye).

