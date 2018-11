Marie Sow Ndiaye du Pds à Ismaila Madior Fall: "Où sont passées vos vertus de *Ngor, Diom ak Kerssa* ? La député du Parti démocratique sénégalais Marie Sow Ndiaye n’a pas froid aux yeux, s’il s’agit de défendre le fils de son mentor Abdoulaye Wade, exilé au Qatar. Dans un ton cru, elle s’est dite indignée du comportement de son ancien professeur à l'Université, Ismaila Madior Fall, actuel ministre de la Justice, lors du vote du projet de budget de son département ce jeudi à l'Assemblée Nationale.



Cliquez-ici pour regarder plus de videos « Monsieur le ministre où est votre « Diom, Ngor ak Kerssa » (où sont vos vertus et votre retenue ?, demande-t-elle. Je vous dis ici que j’ai mal en tant que votre ancienne étudiante. Vous nous avez appris la séparation des pouvoirs à l’université mais aujourd’hui, en tant partisan de l’Apr, vous êtes comme un tailleur qui s’érige à retailler la justice pour l’intérêt de Macky Sall. Sachez que la population souffre à cause de votre justice d'un poids, deux mesures. Et l'exemple le plus flagrant est celui de Karim Wade ou même celui de Khalifa

A l'en croire, la député ne sait plus à quel saint se vouer. Car pour elle, difficile de comprendre comment un professeur aussi émérite que lui, puisse retourner son veste pour des questions politiques.



Toutefois, Marie Sow Ndiaye croit au retour de Karim Wade, mais avertit également le Garde des Sceaux s’il ose empêcher leur candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019, de fouler le sol du Sénégal. " Toutes nos valises sont prêtes pour aller en prison ", prévient-elle.

















Pressafrik.com

