Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici "Mariée, je suis tombée enceinte de mon cousin" Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Janvier 2020 à 13:53 | | 0 commentaire(s)|

Bonjour Fleur,



"J’ai vécu une relation d’inceste et j’en paie le prix fort. Je vous raconte mon histoire sous le sceau de l’anonymat. Un jour dans mes déboires, j’ai rencontré un PDG d’une grande société qui a fait de moi son épouse après 6 mois de relation.



Nous filons le parfait amour car il est à mes petits soins, loin de ce que vous pouviez imaginer, je ne l’aime pas à cause de son argent mais parce que c’est un être extraordinaire…



… Mais tout va basculer!



Depuis près de 3 ans, nous cherchons à avoir un enfant mais hélas, mon homme est stérile. Un jour, il devait aller en mission pour trois mois et ne pouvant pas rester seule dans la maison, j’ai demandé à mon cousin de venir loger le temps d’absence de mon mari.



C’est le fils aîné de mon oncle paternel. Grand, beau gosse, avec de beaux yeux et des lèvres sensuelles. A son arrivée, il dormait dans l’une des chambres du rez-de-chaussée. Des jours et des semaines passaient et un soir, alors que je partais l’appeler dans sa chambre pour dîner, je l’ai surpris tout nu qui voulait s’habiller.



Je n’avais pas fait l’amour depuis 2 mois, mon mari était toujours fatigué. Quand je l’ai vu, je ne pouvais pas me retenir. On l’a fait une fois, deux fois et ainsi de suite. Lorsque mon mari est revenu de mission, j’avais déjà un retard de quelques semaines et le test a confirmé une grossesse.

Que dois-je faire, avorter ou garder l’enfant? Si j’avorte, je n’aurais jamais d’enfant et si je le garde, mon époux pourrait demander le divorce. ``



REPONSE DE FLEUR,



Quel dilemme! Madame, dans la vie, l’on ne peut tout avoir. Et souvent, il est nécessaire de faire un choix qui nous serait avantageux.



Je ne vous encouragerais pas à faire un avortement, car c’est contre nature et cela mettrait votre vie en péril. Et votre rêve de devenir mère, s’écroulerait comme un château de carte.



Alors, si votre époux demande le divorce, le bonheur d’être mère, il ne pourrait pas vous l’enlever même si vous avez commis l’adultère pour la conception du bébé.



Soyez épanouie, vivez pleinement votre grossesse et donnez de l’amour à votre bébé. Votre bonheur dépendra désormais de lui…



Accueil Envoyer à un ami Partager