Marième Faye Sall : «Moi, devenir folle ?» La Première Dame, invitée à la Rts1, revient sur les gens qui se vantent du fait qu'ils ont mangé ensemble et qui véhiculent de fausses informations sur le fait qu'ils peuvent trouver des audiences auprès d'elle ou du président. Et c'est pour signaler que c'est archi-faux.



Lundi 18 Janvier 2021

«J’ai eu l’information comme tout le monde, mais je ne vais pas répondre sur ça. Je laisse tout dans les mains du tout puissant. Je suis bien portante. Il y a des personnes de mauvaise foi.»

«Je suis une personne normale, je vais dans les baptêmes, les mariages de mes proches et les tours (groupes de femmes). J’invite des amis à manger chez moi comme les personnes normales. Ce que je deplore c’est le fait qu’ils les crient sur tous les toits. Je ne vois rien d'extraordinaire à cela", dit-elle.

Et de lancer un appel à toutes les personnes qui veulent déposer des documents à la Fondation Servir Le Sénégal. "Je ne reçois pas les documents que me soumettent mes proches. Vous pouvez me les donner dans la rue ou directement à la fondation. Faites attention aux imposteurs", a-t-elle averti.

La première dame termine par la situation critique du Coronavirus : «Je ne peux pas sortir comme avant, je ne peux plus récupérer les dossiers dans la rue. Comme le fait d’aller au marché pour faire mes achats me manquent. J’aime marcher toute seule sans garde ni rien, mais toujours avant de sortir je demande la permission à mon époux comme toute bonne épouse. Mais, tout cela me manque je prie pour que la paix règne dans le monde et qu’on essaie d’arrêter la propagation du virus», indique Marième Faye Sall.

