Marième Faye et la pause-dîner des députés

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Août 2022 à 12:55

Selon Rewmi, la rencontre entre le Président Macky Sall et les députés nouvellement élus a tiré en longueur. Elle a duré de 16h aux environs de 2h du matin. Marathon. À un certain moment, nos gars mouraient de faim.



On ne sait trop comment qui a avisé la Première dame, mais Marième Faye Sall a immédiatement trouvé une solution. Ainsi, aux environs de 23h, elle a envoyé au Palais des sandwichs, des friandises et de la boisson.



Le Président a alors fait une pause-dîner pour permettre à ses futurs députés de se gaver avant de retourner en salle. Croyez-en nos perspicaces radars, cela a fait du bien aux futurs députés. Pour leur «honorabilité», nous ne dirons rien sur les plus gourmands.

Ndèye Fatou Kébé