Marine Le Pen après son audience avec le chef de l’État : « Macky Sall et moi avons des points de convergence… » Rédigé par leral.net le Samedi 21 Janvier 2023 à 02:02 | | 0 commentaire(s)|

Sa visite au Sénégal à soulevé un fort débat depuis trois jours. Très connue pour ses prises de position sur le continent africain notamment sur l’impérieuse question liée à la migration, la présidente du Rassemblement National n’a pas quitté Dakar sans rencontrer le chef de l’État du Sénégal, par ailleurs, président en exercice de l’Union Africaine. Marine Le Pen a bien rencontré Macky Sall. C’est elle même qui l'a confirmé après que l’information, ait fuité quelques heures après l’audience. « J’ai bien rencontré le président Macky Sall pour lui exprimer la vision que j’avais et qui devraient être celles de la France et du Sénégal. Il faut rappeler que je plaide aussi, depuis longtemps pour une place de l’Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. D’ailleurs, en y étant, son poids serait beaucoup plus important au regard de ceux de plusieurs institutions… », a reconnu la présidente du groupe parlementaire du RN qui s’exprimait dans un entretien exclusif, sur ITV. Sur la question : Est-ce qu’elle est en phase avec le président Macky Sall, Marine Le Pen déclare : « Le président Macky Sall souhaite que les relations entre le Sénégal et la France soient plus riches, plus amicales et plus fréquentes. Je sais aussi que le président est attaché à la souveraineté du Sénégal. Donc entre ‘souverainistes’, on ne peut que trouver des points de convergence. Je souhaite que la France soit souveraine sur le plan énergétique, politique, alimentaire etc... Bref, lors de ce rendez-vous, nous avons parlé le même langage », souligne l’ancienne conseillère départementale du Pas-de-Calais...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Marine-Le-Pen-apres-son-...

Accueil Envoyer à un ami Partager